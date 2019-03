Moradores da Vila Itaim sofrem com alagamentos há dois meses

Moradores da Vila Itaim, na zona leste de São Paulo, reclamam que enfrentam alagamentos há dois meses. A ouvinte da rádio BandNews FM Stéfane de Jesus mora em uma das diversas ruas do bairro que estão alagadas.

Com dois filhos, um deles recém-nascido, ela não viu outra saída a não ser morar de favor com uma amiga. Ela conta, no entanto, que outros moradores não têm para onde ir e convivem com essa situação diariamente.

E não é que chova demais na região, que é uma área de várzea do Rio Tietê. O problema, segundo os moradores, é uma obra do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado).

Izaltino Pereira é dono de uma pizzaria na Vila Itaim e se queixa que as enchentes têm atrapalhado a vida pessoal dele e os negócios. Além do fim dos alagamentos, os moradores querem ajuda da Prefeitura de São Paulo.

A administração municipal diz que qualquer proprietário de imóvel afetado por enchente pode solicitar benefícios, isenção ou remissão do IPTU. O pedido precisa ser feito na Subprefeitura de São Miguel Paulista.

Já o DAEE diz que a obra na Vila Itaim é prioridade do atual governo e tem previsão de terminar em dezembro, quando irá beneficiar mais de 10 mil moradores. Até lá, o órgão afirma que vem trabalhando em parceria com a Subprefeitura de São Miguel Paulista cedendo bombas no bairro e ajudando na drenagem, limpeza e com um plano de contingência.

Para o departamento, os alagamentos na Vila Itaim são resultado das fortes chuvas na bacia do Alto Tietê.