Mutirão de emprego faz saltar interesse pelo Vale do Anhangabaú no Google

O Google Trends é uma ferramenta da gigante de tecnologia que acompanha o que é mais procurado pelos usuários do buscador. Nas últimas 24 horas, o Vale do Anhangabaú brilhou entre as pesquisas, graças a um mutirão no local que oferece seis mil vagas de emprego e teve início nesta terça-feira (26).

De acordo com a empresa, as buscas pelo ponto turístico de São Paulo, localizado no centro da cidade, cresceram 170% nesta manhã, comparado a ontem. As pesquisas tratam principalmente sobre o mutirão organizado pela Prefeitura de São Paulo com o Sindicato dos Comerciários.

Veja também:

Voo de Paris para São Paulo retorna à França após duas horas de viagem

Problemas com consórcio travam obras da linha 6-Laranja do metrô

Usuários procuram também sobre o Feirão Limpa Nome da Serasa, realizado no Anhangabaú entre os dias 18 e 23 de março. A dúvida é se o evento seguia acontecendo nesta terça, mas agora é possível negociar dívidas apenas pelo site da Serasa Consumidor.

Nas últimas 24 horas, de acordo com o Google Trends, também surgiram perguntas sobre processos seletivos de emprego e dicas para a elaboração de um currículo. Os interessados pelo mutirão devem levar nesta terça RG, CPF, carteira de trabalho (se tiver) e currículo impresso – senhas para atendimento não serão distribuídas em outros dias.

Veja as principais perguntas sobre o Vale do Anhangabaú no Google (últimas 24 horas):

O que é call center?

Quando vai ser o próximo mutirão de vagas de emprego Vale do Anhangabaú?

Até que dia vai o Limpa Nome do Anhangabaú?

Onde será realizado o novo Feirão de dívida do Anhangabaú?

Em que lugar do Vale do Anhangabaú vai ser o mutirão de emprego?

Confira o que os usuários do Google mais buscaram sobre o tema "emprego" (últimas 24 horas):

O que colocar no objetivo do currículo?

O que dizer em uma entrevista de emprego?

O que é pré-seleção de emprego?

O que cai em prova de emprego?

Quais as perguntas mais frequentes em uma entrevista de emprego