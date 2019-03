Problemas com consórcio travam obras da linha 6-Laranja do metrô

O projeto da linha 6-Laranja do Metrô, que prevê a ligação da região da Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, no centro, continua parado. O resultado final envolve 15 estações, passando por Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Pacaembu, Praça 14 Bis e Bela Vista.

O envolvimento das construtoras que formam o consórcio Move São Paulo na Lava Jato influenciou na interrupção das obras, em setembro de 2016.O ex-secretário dos Transportes Metropolitanos Sérgio Avelleda, que participou do governo João Doria, já afirmou que não acredita mais na permanência do atual consórcio. No ano passado, o governo Márcio França também decretou a caducidade da parceria público-privada, com efeito a partir de agosto deste ano.

A gestão trabalha agora com três alternativas: a mais ousada é a desapropriação do consórcio para que o próprio Metrô toque as obras. Também é possível a abertura de uma nova licitação ou ainda a venda da operação para um novo grupo de investidores pelo próprio consórcio.

O secretário Alexandre Baldy disse à Rádio Bandeirantes que espera uma solução para antes do mês de agosto. O consórcio Move São Paulo, em nota, declarou que as obras foram paralisadas porque o governo não avaliou o pedido de reequilíbrio contratual.

Isso seria necessário devido a atrasos na liberação de áreas públicas e privadas que ainda não foi concluída. Com isso, o BNDES não liberou o financiamento de longo prazo.

Veja alguns dos imóveis desapropriados no trajeto que acumulam entulho, lixo e mato: