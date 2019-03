Previsão do Tempo: quarta-feira promete tempo mais fresco em São Paulo

Nesta quarta-feira (27), a temperatura diminui na cidade de São Paulo.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Pais dizem ter flagrado fantasma no quarto da filha bebê

Há 50 anos, John Lennon e Yoko Ono protestavam pela paz diretamente de cama de hotel

Segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima não deverá passar de 25º. O Climatempo prevê um quadro similar, com pico de temperatura em 26º. O calor deverá ser maior próximo ao meio-dia.

A mínima deve ficar em torno de 19º.

De manhã, o Inmet aposta em tempo nublado, com possibilidade de chuva ou névoa úmida em algumas áreas da cidade. O clima continua chuvoso e nublado no restante do dia.