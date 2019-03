Guarulhos faz parceria com universidade de Coimbra

A Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, na Grande São Paulo, firmou parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal, para complementar a formação dos professores municipais, com foco em atividades sobre os eixos estruturantes da língua portuguesa e de alfabetização dos ciclos iniciais do ensino.

O acordo estabelece o intercâmbio dos professores da rede municipal em diálogos e seminários com os pesquisadores do centro de estudos Camonianos, referência de produção científica em todos os países de língua portuguesa. A iniciativa também reforça a política de formação continuada de professores e gestores, oferecida pela Prefeitura de Guarulhos. Além disso, professores de Coimbra também virão à cidade para trocar experiências com a rede de ensino local.

O secretário de educação de Guarulhos, Paulo Matheus, esteve no centro de estudos Camonianos na semana passada para estreitar as relações entre as instituições, e ressaltou que o desenvolvimento dos projetos pode gerar novas parcerias com a universidade.