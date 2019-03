Fogo próximo de avião em aeroporto de Belo Horizonte assusta passageiros

Um princípio de incêndio na esteira de desembarque de bagagem próxima a uma aeronave da Latam assustou os passageiros no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, nesta terça-feira (26). Segundo relato de ouvintes da BandNews FM, o voo que saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino à capital mineira, apresentou uma fumaça escura na parte de trás da aeronave.

O problema ocorreu no início desta tarde com o avião já em solo. De acordo com o passageiro Julio Mello, antes da decolagem, a companhia já havia substituído a aeronave por problemas mecânicos.

Veja o informe oficial da LATAM sobre o incidente:

A LATAM Airlines Brasil informa que os passageiros do voo LA3664 (São Paulo/Guarulhos – Belo Horizonte/Confins) desembarcaram em total segurança após um princípio de incêndio na esteira traseira que fazia o desembarque das bagagens. O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes da LATAM e pela equipe do Centro de Operações de emergência (COE) do aeroporto.

A companhia reforça que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.