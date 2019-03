Milhares de pessoas fazem fila atrás de emprego no Vale do Anhangabaú; veja fotos

Milhares de pessoas encaram uma fila enorme no Vale do Anhangabaú nesta terça-feira (26) atrás de um emprego. Um mutirão realizado pela Prefeitura de São Paulo e o Sindicato dos Comerciários oferece no centro de São Paulo seis mil vagas de trabalho, além de 1,3 mil vagas em cursos de qualificação.

O atendimento será feito das 8h às 17h entre hoje e sexta-feira (29). O primeiro da fila chegou no local às 9h da segunda (25) e, desde que abriu oficialmente, a fila não para de crescer. As senhas serão distribuídas apenas nesta terça para os 4 dias de atendimento – apenas quem tiver a senha será atendido.

Veja também:

Risco de rompimento da barragem em Barão de Cocais causa bloqueio de R$ 2,95 bilhões da Vale

Moradores da Vila Itaim sofrem com alagamentos há dois meses

Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho (se tiver) e currículo impresso. Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e operador de caixa, ambos com mais de mil oportunidades para cada. As empresas oferecem também vagas para pessoas com deficiência.

A maioria das vagas de emprego tem como requisitos mínimos ensino fundamental completo e idade acima de 16 anos.