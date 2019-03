Escola Estadual Raul Brasil retoma aulas a partir desta terça-feira

Depois de 13 dias do massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, quando dois jovens assassinaram duas funcionárias e cinco estudantes, os alunos retomam hoje as aulas oficiais.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a escola recebeu ontem apenas os professores, que aperfeiçoaram e prepararam os materiais para continuar o ano letivo. Desde o ataque, a unidade estava aberta à comunidade com atividades livres para acolher e prestar apoio a quem precisasse.

Terceiro envolvido

O advogado do jovem que está apreendido, acusado de ter ajudado a planejar o ataque na Raul Brasil, diz ter convicção da inocência do adolescente. Marcelo Feller rebateu ontem as acusações, afirmando que o seu cliente era só amigo de um dos atiradores, e apenas “fantasiou” um ataque no passado, mas não o colocou em prática nem planejou.