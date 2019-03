CET reforça fiscalização em Congonhas e começa a multar

Os motoristas que insistirem em descumprir as novas regras de fluxo de veículos no aeroporto de Congonhas, zona sul, já podem ser multados, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A Prefeitura de São Paulo deu início no último 15 ao projeto-piloto que está reorganizando o trânsito no entorno do terminal. Os táxis só podem pegar passageiros no piso superior e os carros particulares e por aplicativo só devem fazer os embarques no piso inferior. Todos os veículos estão autorizados a deixar passageiros na área do check-in, mas não podem pegá-los neste local.

“Nossos agentes, antes de fazer a autuação, orientam. Por isso, estamos com número maior de agentes no local para que eles façam a orientação por meio de gestos e com apito indicando para o motorista onde ele deve se dirigir. Somente vai ser autuado aquele que descumprir a orientação do agente e estiver estacionado ou parado em local e insistir nessa infração”, afirmou ontem em entrevista à rádio BandNews FM o gerente de operações da companhia, Henrique Bekis.

A região do aeroporto de Congonhas é a campeã das multas manuais aplicadas pelos fiscais de trânsito. A infração mais cometida na área é parar em fila dupla.

O gerente disse que a perspectiva é de que o trânsito melhore no entorno, mas não descartou que novas alterações podem ser adotadas pela prefeitura.