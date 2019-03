Brasil cria 173 mil vagas formais em fevereiro

O Brasil registrou a criação líquida de 173.139 vagas formais de emprego em fevereiro, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O resultado é o melhor para o mês desde 2014.

O dado também veio acima das estimativas de analistas consultados pela Reuters, de 82 mil postos.

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, há sinalização de “retomada consistente” do emprego no país. “Nossa expectativa é de que essa retomada se mantenha nos próximos meses principalmente porque a economia vai bem. Esse número é uma demonstração de que as mudanças propostas – como flexibilidade, desburocratização, uma visão mais liberal da economia – passam confiança à economia real no processo de retomar as contrações.”

Dos oito setores analisados, sete deles tiveram saldo positivo, com destaque para serviços, que abriu 112.412 vagas. A indústria de transformação, cujo crescimento se mostrava mais lento, também se destacou com a abertura de 33.472 novos postos. O único saldo negativo veio da agropecuária (-3.077 vagas).

No primeiro bimestre do ano, houve criação de 207,4 mil postos, 68,4 mil a mais ante igual período de 2018.

Por outro lado, o país iniciou o ano com alta na taxa de desemprego no nível mais alto em cinco meses, segundo os dados mais recentes do IBGE. No trimestre encerrado em janeiro, o índice subiu a 12%, com 12,7 milhões de desempregados.

Para o secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo, é normal, estatisticamente, em momentos de retomada, o desemprego medido pelo IBGE aumentar. Segundo ele, o contingente antes classificado como inativo ou desalentado – que desistiu de procurar uma vaga – volta a ser contabilizados como “desempregado”, o que acaba elevando a taxa de desocupação.