Acidente com ônibus da EMTU atrapalha chegada à capital pela rodovia Ayrton Senna

Um ônibus intermunicipal da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) se envolveu em um acidente com um carro de passeio na rodovia Ayrton Senna na manhã desta terça-feira (26). Equipes da ecovias e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalham no atendimento às vítimas no local.

De acordo com a empresa, o acidente ocorreu por volta das 6h35 envolvendo um coletivo da linha 292, que liga Guarulhos à estação Armênia (linha 1-Azul do Metrô), na zona norte de São Paulo. Apesar do susto, o motorista relatou que não há feridos.

Leia também:

Vítimas do massacre na escola Raul Brasil são homenageadas na retomada das aulas

MEC anula portaria que adiaria para 2021 avaliação dos avanços da alfabetização

A batida bloqueia a faixa da esquerda e parte da faixa da direita na altura do quilômetro 25, no sentido de São Paulo. Motoristas que passam pela região enfrentam lentidão e precisam passar pelo acostamento para seguir o caminho.

O trânsito é lento desde o quilômetro 28 e o trajeto pela estrada velha Guarulhos São Miguel também é complicado.