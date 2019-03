Acesso aos remédios do Farmácia Popular está mais difícil, reclamam clientes

O programa Farmácia Popular é uma iniciativa do governo federal que oferece medicamentos considerados essenciais à população de graça ou com preço mais em conta. Porém, o acesso a esses remédios não tem sido tão simples e vários ouvintes da Rádio BandNews FM reclamam de falhas na ação.

Marcelo Lisboa, por exemplo, tentou, sem sucesso, encontrar os remédios para o tratamento de hipertensão e diabetes. Já Márcia Pereira, que mora na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, revela que com frequência "não há sistema" para retirar os remédios nas redes Drogasil e Drogaria São Paulo.

Marcos Braz também não conseguiu retirar os três remédios que precisa em uma farmácia da zona leste de São Paulo. E o ouvinte André Cruz até desistiu de tentar usar o programa de tanto que ouviu a palavra "sem sistema".

Procurado pela reportagem da Rádio BandNews FM, o Ministério da Saúde indica que os problemas foram pontuais. Na Drogasil, a falha estava ligada a erros apresentados nas datas das receitas e que já foram resolvidos.

Sobre as dificuldades na Drogaria São Paulo, a pasta afirma que houve um problema no sistema com computadores não cadastrados no Programa Farmácia Popular e que foi solucionado.