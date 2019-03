Vereador assassinado a tiros no Rio é enterrado nesta segunda

O vereador Wendel Coelho, do Avante, vai ser enterrado na manhã desta segunda-feira (25), no cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. A DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) apura as circunstâncias da morte do político, que foi encontrado com um tiro no peito em um carro por policiais militares em patrulhamento.

A Polícia Civil informa que não descarta qualquer motivação para o assassinato e que os agentes procuram por novas imagens que ajudem a solucionar o crime. O irmão do vereador, Wellerson de Lima Coelho, estava dentro do veículo e disse que viu os criminosos em várias motos; o carro chegou a ser perseguido por um dos bandidos, que posteriormente realizou o disparo. Wellerson não foi atacado.

De acordo com o registro feito pelos agentes que encontraram a vítima baleada, um outro irmão do vereador, Wesley de Lima Coelho, o Pezão, que não estava com ele no momento do crime, teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Em uma de suas últimas postagens em uma rede social, o vereador lamentou a morte de um amigo e falou sobre violência: “Perdemos nosso direito de ir e vir. Hoje, foi meu amigo que amo tanto. Amanhã, será quem? Devemos tomar providências rápidas e imediatas para que não aconteça mais com ninguém.”

O parlamentar ocupou comissões e foi segundo secretário da Câmara de Japeri em 2017 e 2018. O partido Avante disse lamentar a morte do vereador, considerado uma jovem liderança da sigla em Japeri.

Wendel Coelho tinha 26 anos, era casado e tinha duas filhas.