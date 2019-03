Com tempestade tropical 'Iba' próxima, Salvador sofre alagamentos devido à chuva

A chuva provocou alagamentos em vários pontos de Salvador na passagem da noite de domingo (24) para a manhã desta segunda-feira (25). Mais de 40 ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas e os bombeiros fazem o resgate de motoristas ilhados no momento.

De acordo com a Defesa Civil, não há feridos. Por causa do mau tempo, o aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia, tem atrasos e cancelamentos de voos desde ontem.

O ciclone marítimo que se aproxima da Bahia perdeu força ao passar pelo Espírito Santo e foi classificado como tempestade tropical "Iba". A expressão significa "ruim" em tupi-guarani.

De acordo com a Marinha do Brasil, a intensidade dos ventos chegou a 65 km/h. O previsto, inicialmente, era que o fenômeno atingisse ventos de até 89 km/h.