Previsão do Tempo: terça-feira tem temperaturas até 29º, com chances de chuva em SP

A terça-feira (26) na capital paulista terá temperaturas elevadas durante a tarde, mas também chances de chuva entre tarde e noite.

LEIA TAMBÉM:

Vítima alega ter sido estuprada, baleada três vezes e atirada de ponte por João de Deus

"Homem-Aranha francês" escala arranha-céu sem proteção para levantar fundos para catedral

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima fica em 18º e a máxima em 26º. Já os meteorologistas do Climatempo apostam numa máxima mais elevada, chegando a 29º ao meio-dia.

Há chances de chuva, principalmente entre tarde e noite, porém sem tempestades ou trovoadas.