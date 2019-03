Paulo Maluf é internado com pneumonia em São Paulo

O ex-deputado Paulo Maluf foi internado no hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, no último domingo (24). De acordo com a assessoria de imprensa do ex-governador, ele está com pneumonia.

Apesar disso, a intensidade da doença foi definida como "leve". Mesmo assim, não há previsão de quando Maluf vai receber alta.

A internação do ex-prefeito de São Paulo foi decidida pela equipe médica por causa de sua idade avançada. Ele tem 87 anos e vai ficar em observação.