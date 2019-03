Nova regra de multas no Aeroporto de Congonhas passa a valer nesta segunda

A nova regra de aplicação de multas pela Companhia de Engenharia de Tráfego no Aeroporto de Congonhas começa nesta segunda-feira (25).

As multas voltam a ser aplicadas a partir da abertura do Aeroporto, que fica no Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Agora tem uma nova fila de carros – separada por cones – exclusiva para passageiros que irão para a área de embarque.

Leia mais:

Temer terá habeas corpus julgado na quarta; ex-presidente passou fim de semana sem visitas

Paulo Maluf é internado com pneumonia em São Paulo

Além dos cones, a CET também colocou faixas indicando a novidade.