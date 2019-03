Mutirão oferece 6 mil vagas de emprego em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo e o Sindicato dos Comerciários realizam entre terça (26) e sexta-feira (29) um mutirão para oferecer 6 mil postos de trabalho, além de 1300 vagas em cursos de qualificação. A ação acontecerá na Rua Formosa, 99, no vale do Anhangabaú, das 8h às 17h.

No primeiro dia, serão distribuídas as senhas para os quatro dias de evento. Apenas as pessoas que tiverem senha serão atendidas. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho (se tiver) e currículo impresso.

Os cargos com mais oportunidades são telemarketing e operador de caixa, ambos com mais de mil oportunidades para cada. As empresas oferecem também vagas para pessoas com deficiência.

A maioria das vagas de emprego tem como requisitos mínimos ensino fundamental completo e idade acima de 16 anos.