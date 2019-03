Museu Catavento tem programação especial no aniversário de 10 anos; confira

A partir desta terça-feira (26) até o fim do mês, o Museu Catavento terá uma programação especial para comemorar os 10 anos da inauguração do equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Entre as atrações estão duas exposições temporárias, “10 anos do Catavento” e “Exposição de carros antigos”, o espetáculo “Química em Show” e apresentação da Banda Sinfônica das Fábricas de Cultura da zona leste. Veja mais detalhes abaixo:

Exposição temporária 10 ANOS DO CATAVENTO

A exposição 10 ANOS DO CATAVENTO será composta por 10 painéis com imagens do acervo fotográfico do museu, que ilustrarão momentos inusitados, dos bastidores à montagens de exposições, assim como momentos e personagens emblemáticos que ajudaram a construir essa trajetória de uma década.

A partir de 26 de março – ao longo do dia.

Local: Varanda frontal.



Apresentação musical – Banda Sinfônica Fábricas da Cultura

A Banda Sinfônica das Fábricas Cultura Zona Leste fará apresentação em comemoração aos 10 anos do Museu Catavento com repertório popular e temas famosos do cinema. A banda é formada por aprendizes das Fábricas de Cultura, equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e faz parte do Projeto Musicando.

O Projeto Musicando busca o fazer musical no território da zona leste; repertório de pesquisa baseado na música de concerto brasileira: “Danças e Ritmos Brasileiros”, em diálogo com a música de concerto mundial, além da integração de aprendizes das unidades da zona leste com outros que já se destacam por terem entrado em grupos e instituições de ensino profissionais de música no país e no exterior.

Direção artística: Ênio Antunes

Regência e direção musical: Marcelo Correa e Moisés Inácio

Educador de percussão: Fernando Gamba

Dia 27 de março – 16h.

Local: Auditório.

Espetáculo QUÍMICA EM SHOW

A ONU promulgou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica, marcando os 150 anos de sua descoberta pelo cientista Dimitir Mendeleev. No aniversário do Museu Catavento, jovens cientistas (monitores e educadores do museu) mostrarão o que é a química no dia-a-dia com um divertido espetáculo.

O público será convidado a assistir demonstrações dos diversos experimentos com fenômenos interessantes e atrativos, que vão desde misturar líquidos até segurar fogo com as próprias mãos sem se queimar. Os líquidos mudam de cor, os sólidos passam por variações e os gases são liberados.

Além disso, será possível presenciar diferentes tipos de energia como a luz, o som e o calor e experiências como Luminol, Bomba de Hidrogênio com oxigênio, entre outros, que vão unir educação e diversão.

30 e 31 de março – 11h30, 13h30 e 15h.

Local: Auditório.



Exposição de carros antigos

A exposição de carros antigos estará no pátio externo do Museu Catavento. Para a ocasião, cerca de 100 veículos de diferentes marcas e épocas poderão ser apreciados pelos visitantes ao longo do dia. Além da exposição, também acontecerá uma feira com peças para veículos antigos.

31 de março – ao longo do dia.

Local: área externa.