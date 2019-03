Memorial de Auschwitz critica fotos desrespeitosas de turistas: 'Respeitem a memória das vítimas'

O Memorial de Auschwitz, antigo campo de extermínio nazista situado na Polônia, decidiu lançar uma ofensiva contra fotos "desrespeitosas" feitas pelos turistas que visitam o local.

Em uma mensagem publicada no Twitter no dia 20 de março, a administração do memorial pede para os visitantes se lembrarem que o local foi palco da morte de mais de 1 milhão de pessoas.

"Respeitem sua memória. Existem lugares melhores para aprender a ser equilibrista do que o local que simboliza a deportação de centenas de milhares para a morte", diz o texto, acompanhado de quatro fotos que mostram turistas se equilibrando nos trilhos que eram usados para transportar as vítimas.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 20, 2019