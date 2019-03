Linha 17-Ouro do Metrô, que levaria ao aeroporto de Congonhas, fica sem prazo para inaugurar

O governo de São Paulo já não sabe mais quando vai concluir as obras e entregar a linha 17-Ouro do Metrô, o monotrilho prometido inicialmente para a Copa de 2014 e que vai ligar a região do Morumbi ao aeroporto de Congonhas, na zona sul.

O estado abriu processo para rescisão do contrato com o consórcio responsável pela construção da linha e fornecimento dos trens por conta dos muitos atrasos no desenvolvimento do projeto. Além disso, a empresa que fabricaria os trens faliu.

O governo do estado afirmou que as obras serão retomadas após a realização de novo processo licitatório, sem prazo definido. O consórcio CMI informou que não vai se pronunciar.

As construções das oito estações e do pátio de manobras de trens não fazem parte deste contrato e continuam em andamento.

A linha 17-Ouro começou ser construída em 2012. O monotrilho teria 18 estações e custaria inicialmente R$ 2,6 bilhões. Depois, o projeto ficou mais curto (passou a ter 8 estações) e mais caro (em 2018, o custo foi recalculado para R$ 3,7 bilhões). A última promessa era de ficaria pronto em 2020.