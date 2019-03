Dengue avança no país: São Paulo corresponde a 50% dos óbitos para as primeiras 11 semanas deste ano

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda, 25, o estado de São Paulo corresponde por um total de 31 óbitos confirmados relacionados à dengue.

Apesar de liderar negativamente a lista de maior número de mortes, o estado com maior número de casos por 100 mil habitantes é o Tocantins, com 602,8 casos.

Seguindo, o estado mais novo do país em segundo lugar aparece o acre com 422 casos e em terceiro o Mato Grosso do Sul com 381 casos por 100 mil habitantes.

A região Sudeste representa 65% dos casos de dengue desde começo do ano. Minas Gerais e Espirito Santo estão em 4º e 5º lugar respectivamente na lista de divulgada pelo Ministério.

Números alarmantes, mas com ao menos uma redução

De acordo com os dados oficiais, o aumento de casos para essas primeiras 11 semanas em relação ao último ano chegou a 224%. Em relação aos números de casos de Chikungunya, no entanto, houve uma redução de 44%, saindo de 23.484 casos em 2018 para 12.942 em 2019.

Apesar da redução, o mesmo não pode ser dito sobre o Zika vírus, que apresentou uma expansão na quantidade de casos: 2062 em 2019 contra 1908 em 2018.