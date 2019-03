DTP abre inscrições para sorteio de vagas em pontos privativos de táxi em São Paulo

As inscrições para o sorteio de 1.859 vagas em pontos privativos de táxis em São Paulo começam nesta segunda-feira (25). O edital é realizado pelo Departamento de Transportes Públicos.

Segundo o DTP, as vagas se distribuem por 672 pontos privativos ao redor da cidade. Todos os taxistas com alvará de estacionamento que estiverem em situação regular com a prefeitura e que não sejam titulares de outros pontos podem participar.

Leia mais:

Governo prepara defesa da reforma da Previdência dos militares para a CCJ

Linha 17-Ouro do Metrô, que levaria ao aeroporto de Congonhas, fica sem prazo para inaugurar

As inscrições vão até o dia 18 de abril e podem ser feitas por meio do site da Prefeitura de São Paulo. O sorteio acontece no dia 30 do mesmo mês.

O resultado final vai ser publicado no Diário Oficial da Cidade até o dia 7 de maio.