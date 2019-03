Dólar tem maior recuo em um mês e fecha em R$ 3,857

Depois de um dia de turbulências no mercado financeiro na última -feira (22), a moeda norte-americana registrou o maior recuo diário em mais de um mês. O dólar comercial encerrou esta -feira (25) vendido a R$ 3,857, com recuo de R$ 0,045 (-1,15%). Essa foi a maior queda para um dia desde , quando a divisa tinha recuado 1,31%.

A divisa abriu em alta, vendida a R$ 3,92, mas recuou ao longo da sessão até fechar próxima da mínima do dia. Na última -feira (22), o dólar tinha subido 2,69% e fechado em R$ 3,902. Essa tinha sido a maior alta diária desde de 2017, dia seguinte à revelação de gravações do empresário Joesley Batista.

No mercado de ações, o dia foi de estabilidade. Depois de cair 3,1% na -feira, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), recuou apenas 0,08%, encerrando aos 93.662 pontos.

A estabilidade no mercado financeiro ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro se reunido com vários ministros e reconhecido a necessidade da aprovação da reforma da Previdência para reequilibrar as contas públicas. Também , o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Congresso é maduro para discutir a reforma e disse estar confiante da aprovação da proposta em três ou quatro meses.