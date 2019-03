Abrem nesta terça inscrições para curso gratuito da USP sobre Harry Potter; veja como participar

A fim de aprender sobre literatura e ainda discutir a saga do bruxinho mais famoso do mundo? Agora, você pode. A Universidade de São Paulo abre nesta terça-feira (26) as inscrições para o curso "Harry Potter: caminhos interpretativos", que acontece aos sábados na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).

O curso é totalmente gratuito, e é oferecido por alunos da pós-graduação em Teoria Literária. As aulas ocorrem entre 6 de abril e 1 de junho, aos sábados, das 9h30 às 12h. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, e é recomendável ter lido todos os livros da saga.

Quem obtiver 75% de frequência ou mais terá direito a um certificado de participação. Esta é a segunda edição do curso, que foi oferecido também em 2018.

As inscrições ficam abertas até a meia-noite de segunda-feira, 1 de abril. Mas não bobeie: são apenas 60 vagas.