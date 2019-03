Casa com sete pessoas desaba em Salvador

Sete pessoas foram resgatadas após parte do telhado de um casarão desabar nesta segunda-feira (25), no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, no centro histórico de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são cinco adultos e duas crianças.

A energia elétrica foi cortada para que os moradores pudessem se retirados. Outras cinco pessoas que também estavam na edificação, em uma área que não foi atingida, foram orientadas pelos bombeiros militares a deixarem a estrutura.

A Defesa Civil de Salvador faz uma a avaliação interna do imóvel.