São Paulo começa com calor e tempo seco; veja previsão do tempo para segunda

A última semana de março começou com temperaturas mais altas neste domingo (24) e segue quente nesta segunda-feira (25) na cidade de São Paulo. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o calor segue dando as caras na capital paulista.

As temperaturas devem ficar entre os 18ºC e os 30ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O CGE alerta para o fim da tarde e o início da noite, quando uma brisa marítima pode trazer nebulosidade, mas apenas com chuvas rápidas e isoladas.

Durante a semana, as nuvens encobrem o céu, as temperaturas voltam a cair e há previsão mais certeira de chuva a partir da quarta-feira.

