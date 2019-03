VÍDEO: Ratinho 'Marie Kondo' é flagrado organizando garagem

Uma história curiosa no Reino Unido: um aposentado instalou uma câmera para descobrir quem arrumava as ferramentas da garagem todas as noites. E acabou flagrando um ajudante inesperado.

A câmera com visão noturna mostrou um ratinho colocando utensílios dentro da caixa de ferramentas.

Primeiro, ele guarda objetos pequenos que estavam espalhados sobre a mesa, como porcas e parafusos. Depois, passa para itens mais pesados, como a corrente de uma furadeira.

O ratinho organizador ganhou fama na internet e foi apelidado de Marie Kondo, estrela de um programa de TV que ensina as pessoas como arrumar a casa.

O aposentado tinha instalado a câmera na garagem achando que o cômodo estava assombrado. Ele se disse aliviado ao descobrir que um ratinho, e não um fantasma, era quem fazia a arrumação.