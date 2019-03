Verão termina com 40 mortos em São Paulo por conta das chuvas

O verão terminou com 40 mortos em decorrências das chuvas no Estado de São Paulo. As duas vítimas mais recentes são mãe e filha que foram arrastadas por uma enxurrada em Bauru, no interior paulista.

Luciene do Prado, de 43 anos, e a filha mais nova, Bianca, de 14 anos, ficaram presas no carro durante uma enchente e acabaram morrendo na madrugada da última quinta-feira (21). Em entrevista à Rádio BandNews FM, o subsecretário da Defesa Civil Estadual, major Henguel Pereira, conta que a chuva castigou toda a região de Bauru.

De dezembro de 2017 a março de 2018 foram 10 mortos pela chuva em São Paulo. Já nos últimos três meses foram 40 vítimas.

Segundo o subsecretário, entre os mortos no verão deste ano, 16 foram vítimas de enchentes e alagamentos.

O órgão prevê para esta sexta-feira (22) e amanhã pancadas de chuva, principalmente, na divisa de São Paulo com Minas Gerais.