São Bernardo remaneja R$ 10 milhões para as vítimas de chuvas

As reparações de danos causados pelas chuvas do dia 10 deste mês podem custar até R$ 10 milhões para a Prefeitura de São Bernardo.

O valor foi remanejado para a Secretaria de Finanças para distribuição de benefícios às famílias atingidas pelo temporal. De acordo com a prefeitura, o recurso será utilizado também para limpeza, reforma e manutenção de equipamentos e vias públicas. Até o dia 15, foram atendidas 939 famílias impactadas com alagamentos.

Após declarar estado de calamidade pública na cidade por conta do temporal, a prefeitura anunciou isenção de IPTU e outras taxas, desconto na conta de água, gratuidade no transporte coletivo, vale-refeição e benefício da “Bolsa Cobertura”, no valor de até dois salários mínimos, às pessoas atingidas pelas chuvas ocorridas no dia 10.

O projeto de lei sancionado na sexta-feira passada reconhece o estado de calamidade em 12 bairros, entre eles a região central, Rudge Ramos, Parque dos Pássaros e locais focos de deslizmentos, como Montanhão e Vila São Pedro.

Os benefícios não são automáticos. Os interessados devem procurar os postos da prefeitura da rede Atende Bem com documentos pessoais e registros fotográficos, laudo ou outro documento que comprove que o imóvel foi afetado pelas chuvas.