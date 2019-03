Queda de elevador deixa ferido em hospital da Vila Mariana

Uma queda de elevador deixou uma pessoa ferida no Hospital da Luz, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (22). No momento do acidente, 16 pessoas estavam no equipamento, que despencou um andar.

De acordo com a assessoria do hospital, todos os envolvidos são funcionários e um deles apresentou uma contusão no tornozelo – os demais não tiveram ferimentos. O caso ocorreu por volta das 7h e gerou correria no local.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela equipe de manutenção da empresa responsável pelos elevadores. O Hospital da Luz, que fica na rua Azevedo Macedo, é especializado em gestações e partos de alto risco. Apesar do susto, ele segue operando normalmente e conta com outros quatro elevadores.

