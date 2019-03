Páscoa: Ovo de 20 metros é montado no Ibirapuera

Uma estrutura metálica de 20 metros de altura, que simula um ovo gigante de Páscoa, está sendo montada no parque Ibirapuera, na zona sul. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o ovo será coberto com luzes e exibirá fotos e vídeos enviados pelo público por meio de um aplicativo, além de mostrar trabalhos artísticos de grafite.

A inauguração do “Grande Ovo” – que está sendo instalado no mesmo lugar onde a tradicional árvore de Natal foi montada no ano passado –, será na próxima segunda-feira. A estrutura ficará exposta por um mês, até o dia 21 de abril.

Essa ação de Páscoa é bancada por uma empresa fabricante de chocolate com apoio da Prefeitura de São Paulo e da Secretaria Municipal de Turismo.