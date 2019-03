Lotofácil: veja os números sorteados nesta sexta-feira, 22 de março

O concurso 1.791 da Lotofácil vai pagar nesta sexta-feira (dia 22) um prêmio de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas do sorteio principal, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A LOTOFÁCIL NESTA SEXTA-FEIRA SÃO:

01, 02, 04, 05, 07

08, 10, 13, 15, 17

18, 19, 20, 22, 24

No sorteio da última quarta-feira, duas apostas dividiram o prêmio principal da Lotofácil, e cada uma faturou R$ 893.948,05. Um sortudo mora no Guarujá, litoral de São Paulo. O outro, é de Brasília.

Outros 477 apostadores fizeram 14 pontos e ganharam, cada um, R$ 1.647,56.

