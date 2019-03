Governo de SP lança aplicativo para atender mulheres vítimas de violência

O governo de São Paulo lançou nesta sexta-feira, 22, um aplicativo para agilizar o atendimento de mulheres, homens e crianças com medidas protetivas.

O SOS Mulher permite que as vítimas possam pedir socorro quando estiverem em situação de risco apertando um botão por cinco segundos. Atualmente, mais de 70 mil pessoas estão aptas a utilizar o serviço.

A medida visa agilizar e priorizar o atendimento dessas pessoas, deslocando as equipes mais próximas ao local da ocorrência. O chamado também vale caso o interessado não consiga realizar o cadastro, esteja com problemas no aplicativo ou para quem não possui medida protetiva e precisa pedir socorro.

Para usar o aplicativo, que está disponível no Google Play ou na App Store, é necessário a realização de um cadastro com os dados pessoais para que as informações possam ser checadas junto ao Tribunal da Justiça de São Paulo (TJSP). Somente após a confirmação positiva da ferramenta o serviço poderá ser utilizado.

Como funciona

Após apertar por cinco segundos o botão do aplicativo SOS Mulher é gerado automaticamente uma ocorrência de risco à integridade física pelos Centros de Operações da Polícia Militar (Copom) em todo o Estado de São Paulo.

O atendimento será priorizado e a PM utilizará as coordenadas geográficas da pessoa, entre outros dados do cadastro, para encaminhar a viatura policial mais próxima para atendimento imediato à vítima.

Após a chegada da equipe policial no endereço, é essencial que o usuário apresente a decisão do juiz, comprovando o descumprimento da medida protetiva e as providências decorrentes

Em caso de acionamento indevido, a pessoa deve acionar a PM rapidamente pelo telefone 190 e cancelar a ocorrência.