Elize Matsunaga tem pena reduzida em mais de dois anos, após Justiça considerar atenuante

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) reduz em dois anos e meio a pena de Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, em São Paulo. A decisão tomada pelos ministros da 5ª turma da Corte considerou como atenuante a confissão dela para o crime – ela confirmou o assassinato e a ocultação do corpo em 2012.

Elize Matsunaga contou que atirou contra a cabeça do herdeiro da Yoki para se defender de uma agressão. Depois, cortou o cadáver e espalhou as partes em uma mala. De acordo com a defesa, o atenuante não tinha sido considerado em 2016.

Inicialmente, Elize foi condenada pela Justiça paulista a 19 anos, 11 meses e um dia por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena chegou a ser recalculada pelo tempo detida e os trabalhos realizados na cadeia e, agora, passou de 18 anos e 9 meses para 16 anos e três meses de prisão.

