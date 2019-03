Desempenho melhora no ensino fundamental e piora no médio em SP

Pesquisa divulgada ontem pela ONG Todos Pela Educação mostra que a taxa de aprendizado dos alunos do ensino fundamental de São Paulo quase dobrou em uma década. Já no ensino médio, o desempenho evoluiu pouco e até piorou.

O levantamento cruza dados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), do governo federal, com o Pisa (programa de avaliação internacional) para determinar o percentual de estudantes com aprendizagem adequada ao seu ano escolar.

Entre 2007 e 2017, a taxa de São Paulo no 5º ano do ensino fundamental cresceu 36 pontos percentuais em português e 32 pontos em matemática. No 9º ano, os índices subiram 23 e 12 pontos, respectivamente (veja ao lado).

No mesmo período, no 3º ano do ensino médio, a taxa de aprendizado adequado avançou apenas 5 pontos percentuais em português e caiu um ponto em matemática.

Para a coordenadora de projetos do Todos Pela Educação, Thaiane Pereira, a melhora no ensino fundamental é uma tendência em todo o país e em São Paulo foi impulsionada por política públicas como o Ler e Escrever, de alfabetização.

Já o fraco desempenho no ensino médio, que Thaiane chamou de “alarmante”, está relacionado ao acúmulo de defasagens dos alunos ao longo da vida escolar e ao modelo de ensino considerado pouco atraente aos jovens, por não oferecer especialização. “O novo ensino médio é mais flexível e abre uma porta, mas vai depender muito de como será aplicado.”

A Secretaria de Estado da Educação classificou a situação de aprendizagem no ensino médio como “inaceitável” e listou cinco estratégias para “acelerar a melhoria de resultados”: entender o que os estudantes esperam do ensino médio e aumentar a conexão com os jovens, reformar o currículo, refazer materiais didáticos e reforçar a formação dos professores.