Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta sexta, 22 de março

A prisão do ex-presidente Michel Temer elevou as preocupações do mercado sobre o andamento da reforma da Previdência. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou com queda de 1,34%, a 96.729,08 pontos, após atingir 95.456,28 pontos na mínima. Já o dólar subiu 0,90%, a R$ 3,8001 na venda.

“Existe uma probabilidade de haver mais questões e pessoas envolvidas, deixando várias incertezas. Investidor quer sentir que todos os holofotes e esforços estão exclusivamente na aprovação da reforma da Previdência”, ressalta Daniela Casabona, sócia-diretora da FB Wealth.

O episódio piorou o humor dos agentes financeiros. Na véspera, o texto entregue pelo governo ao Congresso para mudar regras da previdência dos militares, com economia líquida prevista de apenas R$ 10,45 bilhões de em 10 anos, frustrou o mercado.

O receio é que o governo seja mais pressionado por outras categorias e faça mais concessões, o que pode reduzir a economia estimada com a reforma da Previdência.

O anúncio do nome do relator para a reforma dos civis na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, previsto para ontem, foi adiado à espera de um “esclarecimento” do governo sobre o projeto dos militares.

Apesar da reação do mercado, o economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, Álvaro Bandeira, avalia que a operação que prendeu Temer e o ex-ministro Moreira Franco mostra uma boa imagem do país e uma tentativa de fazer “nova política”. Para ele, tudo vai ser superado em um médio prazo.

O economista também acredita que, diferente da reforma da Previdência de Temer, que perdeu força após a chegada das denúncias contra ele no Congresso, a de Bolsonaro não deve ser contaminada pelas prisões.

