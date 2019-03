Bloqueio de celular pirata em SP e MG começa no domingo

A partir de domingo, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) inicia o bloqueio dos celulares sem certificação em São Paulo e Minas Gerais, além de estados da região Norte e Nordeste. A medida vale para aparelhos habilitados a partir de 7 de janeiro.

Essa é a última etapa do projeto Celular Legal da Anatel. Já foram bloqueados 244.217 aparelhos no país, segundo a agência reguladora.

O celular irregular é aquele que não tem o selo da Anatel que indica a sua certificação.

Mensagens sobre o bloqueio foram envidas a partir do dia 07/01. O usuário do serviço móvel que recebeu os alertas deverá procurar a empresa ou pessoa que vendeu o aparelho e buscar seus direitos como consumidor. É possível consultar a situação do aparelho no site do projeto Celular Legal (anatel.gov.br/celularlegal).