Avon poderá ser vendida para a Natura, diz jornal americano

Nesta sexta-feira (22), o jornal Wall Street Journal publicou que a Avon está considerando vender suas operações para a rival brasileira Natura.

A venda incluiria a unidade norte-americana e também a empresa com sede em Londres, que opera internacionalmente.

Em setembro do ano passado, ambas as empresas entraram em contanto sobre a possível aquisição da Natura, porém acabaram falhando. Após fracos resultados nas vendas e uma divisão das operações da Avon em duas unidades, a empresa está mais receptiva a um acordo com a brasileira.

A Natura já é dona da britânica The Body Shop, que pertencia à L'Oreal, uma gigante do ramo de beleza, e da australiana Aesop. Atualmente, a empresa atua em 70 países.