Com cinco anos de atraso, governo rompe contrato de construção da linha 17-Ouro do metrô

O Governo do Estado de São Paulo decidiu rescindir o contrato de construção do monotrilho da linha 17-Ouro do Metrô. As obras vinham sendo feitas em ritmo lento e, por isso, a administração resolveu cancelar.

O consórcio é comandado pela empreiteira Andrade Gutiérrez. A conclusão do Metrô estava prevista para ser entregue na Copa do Mundo do Brasil, de 2014. Nesse ano, a pressão era para que fosse entregue apenas em 2020.

Veja também:

Bloqueio de celular pirata em SP e MG começa no domingo

Professora da zona sul de SP disputa prêmio mundial

A construtora, porém, afirmou que seria impossível respeitar o prazo, porque a empresa da Malásia que produzia os trens faliu. Agora, uma nova licitação será feita.

No projeto, a linha 17-Ouro ligaria a estação Jabaquara (linha 1-Azul) à estação São Paulo-Morumbi (linha 4-Amarela). Das 18 estações previstas, porém, só oito estão em construção nesta primeira etapa, levando do aeroporto de Congonhas à estação Morumbi (linha 9-Esmeralda da CPTM).