VÍDEO: Veja momentos em que Michel Temer e Moreira Franco foram presos

O ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, ambos do MDB, foram presos no fim da manhã desta quinta-feira (21) como parte da operação Descontaminação, braço da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Veja as primeiras imagens da prisão de Temer em SP. #BandJornalismo pic.twitter.com/uYx9b8u2Pf — BandNews TV (@BandNews) March 21, 2019