Jovem foi a clube de tiro com autor do massacre de Suzano

O adolescente de 17 anos, apreendido por suposta participação no massacre ocorrido na última semana na Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, aparece em imagens de um circuito de câmeras visitando estande de tiro com Guilherme Taucci Monteiro, 17, um dos autores do ataque.

O vídeo, divulgado ontem pelo “Brasil Urgente”, da rede Bandeirantes, mostra os adolescentes manuseando uma besta – semelhante a um arco e flecha – em um estande de airsoft (arma de pressão) de um shopping na zona leste da capital. As imagens teriam sido gravadas cinco dias antes dos crimes.

O jovem, que já tinha sido ouvido e liberado na última sexta-feira, foi apreendido anteontem pela polícia e é apontado como o terceiro envolvido na elaboração do ataque que deixou 10 mortos em Suzano. O adolescente foi encaminhado provisoriamente por um período de 45 dias para a Fundação Casa enquanto a Justiça determina o cumprimento de medida socioeducativa.

Segundo a polícia, as investigações mostram que o jovem colaborou com o planejamento da ação. Parte das provas foi encontrada no seu celular, que é roubado.

Ato de homenagem

Na manhã de ontem, após completar uma semana da tragédia na Raul Brasil, foi realizado um culto ecumênico, na quadra da escola, em homenagem às vítimas.

Após o culto, foi realizado um abraço coletivo simbólico ao redor do prédio da escola pelos familiares, estudantes, professores, servidores e voluntários (que estão apoiando o retorno das atividades da unidade). A data da volta as aulas ainda não foi definida.

Dois dos 11 feridos ainda não receberam alta e permanecem no hospital, com quadro estável.