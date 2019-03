Projeto de Previdência dos militares prevê economia de R$ 10 bilhões em dez anos

O governo enviou na quarta-feira (20) ao Congresso Nacional o projeto de reforma da Previdência e reestruturação de carreira dos militares, com a previsão de poupar R$ 10,45 bilhões em 10 anos.

A estimativa é que as mudanças no sistema de proteção social dos militares gerem uma economia de R$ 97,3 bilhões em 10 anos. Por outro lado, a reestruturação de carreira trará despesas extras de R$ 86,85 bilhões.

Quando a proposta de reforma geral da Previdência foi a apresentada em fevereiro, a equipe econômica divulgou que o projeto para os militares faria o governo poupar R$ 92,3 bilhões em 10 anos. Na ocasião, não se falou sobre uma reestruturação de carreira e os custos que isso traria.

Segundo o secretário adjunto da Previdência, Bruno Bianco, a reestruturação e a reforma previdenciária são duas coisas diferentes e foram apresentadas no mesmo projeto por uma questão de transparência. “Nós cumprimos o combinado”, disse.

Com um projeto para os militares desidratado em termos fiscais, a economia total com as mudanças da Previdência de um modo geral cairá a R$ 1,083 trilhão em 10 anos. Antes, o governo previa que essa cifra ficaria em R$ 1,165 trilhão.

O projeto aumenta o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos e eleva gradualmente a alíquota de contribuição de 7,5% para 10,5%, patamar que valerá de 2022 em diante. Em outra frente, as pensões de militares, que não têm hoje retenção previdenciária, passarão a pagar alíquota de 10,5%.

Na transição para o novo regime, o militar da ativa que ainda não tiver preenchido requisitos para a inatividade deverá cumprir o tempo restante até completar os 30 anos de serviço, além de um pedágio de 17% do tempo faltante.

Pelo texto, militares que forem para a reserva continuarão com direito à paridade (mesmo reajuste dos ativos) e integralidade. Na véspera, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a manutenção desses benefícios, que foram extintos para servidores públicos da União, não tem a “menor possibilidade”.

Já a reestruturação da carreira vai compreender nos próximos 10 anos uma redução de 10% do efetivo dos militares. A proposta também eleva o adicional de habilitação, referente a cursos realizados com aproveitamento. Haverá também um adicional de disponibilidade permanente a partir de 2020.