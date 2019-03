Governo estuda mudar projeto de monotrilho da linha 18-Bronze do Metrô

O Governo do Estado ainda não decidiu se mudará o projeto para a vinda do metrô ao ABC. A ideia inicial era ligar São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano por meio de monotrilho da linha 18-Bronze.

No início do ano, o governador João Doria (PSDB) pediu estudos sobre o melhor meio de transporte para a linha, deixando aberta a possibilidade de não ser um monotrilho.

Na quarta-feira (20), durante a entrega de 25 ônibus da EMTU que vão atender a região, Doria disse que terá um retorno sobre o metrô em até 90 dias. "Há um grupo de estudo com vista no melhor modal. Que será o que pode ser implantado no menor tempo possível, oferecendo funcionalidade, eficiência, velocidade, capacidade de transporte, segurança e conforto", afirmou.

As obras deveriam ter sido iniciadas em 2014, mas travaram no processo de desapropriação. "A decisão que for estabelecida por esse grupo de trabalho, levando em conta esses aspectos, é a orientação do governador, e será adotada."