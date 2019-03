PM recebe lanche errado e decide resolver no soco

Tudo começou com uma entrega de lanche errada. A esposa de um policial militar pediu em lanche por um aplicativo de entrega de uma lancheonete, mas o lanche não chegou como ele queria.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima, que trabalhava na lanchonete, em Curicica, na zona Oeste do Rio de janeiro, o PM ligou para reclamar do lanche, disse que era da Polícia Federal e que mandaria uma viatura para prendê-lo. Após a discussão, o policial desligou o telefone e resolver ir pessoalmente à lanchonete, onde chegou armado e já partiu para cima da dona do estabelecimento.

A Câmera de segurança do local mostra o PM arrastando a mulher pelos cabelos e desferindo socos e chutes na mulher, que disse ao delegado ter desmaiado logo em seguida.

O PM foi preso por agressão. Seu nome e o da dona do estabelecimento não foram divulgados.

Com informações do G1.