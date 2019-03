PM apreende carro em São Paulo que soma mais de R$ 2,8 milhões em multas

Se a empresa dona de uma mini van Peugeot Partner quiser ter o carro de volta terá que pagar mais de R$ 2,8 milhões em multas e IPVA atrasado. Na noite da última quarta-feira (20), já com os dados do veículo, policiais militares da 3ª Companhia do 50º Batalhão, em patrulhamento no Grajaú, na zona sul de São Paulo, localizaram o carro e fizeram a abordagem em frente ao terminal de ônibus.

O motorista, que descarregava uma carga no local onde trabalha, disse que comprou o Peugeot sabendo das multas e que não havia ainda passado o veículo para seu nome justamento por causa do valor absurdamente alto. O utilitário está em nome de uma empresa, cujo dono ainda não foi localizado.

Leia mais:

Jovem foi a clube de tiro com autor do massacre de Suzano

TCM visita escolas municipais e aponta falhas de gestão e estrutura

O empresário teria vendido o Peugeot para uma segunda pessoa que, também sem passar para o nome dela, revendeu para o motorista abordado ontem pela PM. O veículo, que possui uma queixa de estelionato, ficará guardado em um pátio do Detran em Diadema.

Caso não seja retirado mediante pagamento de multas e taxas, irá para leilão.