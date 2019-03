Michel Temer é preso pela força-tarefa da operação Lava Jato

Temer foi levado ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, para transferência ao Rio de Janeiro / Reprodução/TV Globo

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi preso na manhã desta quinta-feira (21) pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Além dele, agentes detiveram o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco (MDB) e o coronel reformado João Baptista Lima Filho, amigo próximo do político.

As prisões fazem parte da operação Descontaminação. Foram oito mandados de prisão preventiva (sem prazo para liberação), dois de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Eles foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e ocorrem nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná e no Distrito Federal.

Veja lista completa de alvos, acusados de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro:

Prisão preventiva

Michel Miguel Elias Temer Lulia, ex-presidente

João Batista Lima Filho (coronel Lima), amigo de Temer e dono da Argeplan

Wellington Moreira Franco, ex-ministro de Temer

Maria Rita Fratezi, arquiteta e mulher do coronel Lima

Carlos Alberto Costa, sócio do coronel Lima na Argeplan

Carlos Alberto Costa Filho, diretor da Argeplan

Vanderlei de Natale, sócio da Construbase

Carlos Alberto Montenegro Gallo, administrador da empresa CG IMPEX

Rodrigo Castro Alves Neves, responsável pela Alumi Publicidades

Carlos Jorge Zimmermann, representante da empresa finlandesa-sueca AF Consult

Às 12h40, a Polícia Federal confirmou que o pedido teria tido como base investigações das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade, todas desdobramentos da Lava Jato, e contam com denúncias feitas pelo operador do MDB Lúcio Funaro em delação premiada homologada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2017. Uma coletiva de imprensa será realizada no Rio de Janeiro às 16h.

O depoimento faz parte do inquérito que investiga irregularidades em contratos de empresas com a estatal Eletrobras Eletronuclear e apura o pagamento de propinas na construção da usina nuclear Angra 3.

A PF buscava a localização de Michel Temer desde quarta-feira (20). Ele foi detido em São Paulo e levado ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde foi transferido para a sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro e passará por exame de corpo de delito. O advogado do ex-presidente, Eduardo Carnelós, classificou a operação como "uma barbaridade".