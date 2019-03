IPVA 2019: veículos com placa final 9 tem até esta quinta para quitar 3ª parcela

Donos de carro de São Paulo com placa final 9 que optou por pagar o IPVA parcelado tem tem nesta quinta-feira o prazo final para quitar a 3ª e última parcela .

Para pagar, basta dirigir-se aos bancos credenciados e apresentar o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Também é possível quitar o IPVA 2019 com cartão de crédito, por meio das máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês Point of Sale), nas empresas credenciadas. Consulte os endereços neste link.

Confira a tabela de pagamento do IPVA 2019