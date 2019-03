Internautas reagem à prisão de Michel Temer; veja memes

A prisão do ex-presidente da República Michel Temer (MDB), que aconteceu nesta quinta-feira (21) em São Paulo, já tomou a internet. A repercussão do caso com memes começou quase que imediatamente.

Temer foi detido pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. O ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco (MDB) e o coronel reformado João Baptista Lima Filho, amigo próximo do político, também foram presos.

O pedido de prisão tem como base a delação do operador do MDB Lúcio Funaro. O depoimento faz parte do inquérito que investiga irregularidades em contratos de empresas com a estatal Eletrobras Eletronuclear.

Veja algumas reações sobre a prisão de Michel Temer:

Imagens ao vivo da prisão de Michel Temer. pic.twitter.com/1fjYBk58ee — Carapanã (@carapanarana) March 21, 2019

Gilmar Mendes nesse momento já se preparando para soltar o Michel Temer pic.twitter.com/VCvYz6gPW8 — Ton Prans (@tonprans) March 21, 2019

Vaza imagem do momento da prisão de Michel Temer pic.twitter.com/3EQhbv9LsX — v e n t r e s s (@queen_ventress) March 21, 2019

Os Simpsons previram Michel Temer preso. pic.twitter.com/fCwC0f50QD — Agenda globalista da extrema-imprensa (@BeatleJohn_) March 21, 2019

Começa coletiva da Força Tarefa que prendeu Michel Temer. pic.twitter.com/2kmMuJpzZv — Eden Wiedemann (@RealEden) March 21, 2019

A ex-presidenta Dilma Rousseff acaba de se pronunciar sobre a prisão de Michel Temer. pic.twitter.com/6p2OZ8hiW0 — Ohanna Patiele (@Ohannitas) March 21, 2019

– Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha.

– Por que?

– Porque hoje tu tá presa. Tu tá presa ♫#MichelTemer #Temer #temertapreso pic.twitter.com/K84710ewRq — Mon (@Mon12814624) March 21, 2019

polícia federal: michel temer você está preso marcela temer: pic.twitter.com/CxFgHTZ0Bn — Gui (@Aguinaldinho) March 21, 2019

Michel Temer preso Marcela em casa: pic.twitter.com/INMtvilA0r — risoflora (@andreusa_) March 21, 2019

Gilmar Mendes já soltou Temer na Austrália! pic.twitter.com/p955b23QVt — José Simão (@jose_simao) March 21, 2019