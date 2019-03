Empresário é morto após tentativa de assalto em São Bernardo

A polícia espera contar com imagens de câmeras de segurança para identificar e prender dois assaltantes que, na noite da última quarta-feira (20), no bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo, no ABC, mataram a tiros o empresário Denis Oliveira Nunes, de 34 anos, e feriram o amigo dele, Rodrigo Mancuso, de mesma idade.

Uma das vítimas teria esboçado uma reação depois que ambas foram abordadas pela dupla em frente à casa do empresário, sócio de uma indústria plástica com o irmão. Mancuso havia parado no local para mostrar o carro que havia comprado. Denis foi baleado nas costas e o amigo, na boca.

Os dois foram levados por testemunhas para a Unidade de Pronto Atendimento Pauliceia-Taboão, mas o empresário não resistiu e acabou morrendo. Já Rodrigo Mancuso passou por cirurgia e não corre o risco de morrer.

Os bandidos fugiram a pé sem levar nada.